In 300 hanno aderito all'invito del presidente Zhang di seguire la squadra a Roma per la finale di domani. Subito dopo il 3-0 al Milan, il numero uno interista ha invitato tutti i dipendenti del club all'Olimpico e la risposta è stata massiccia. Un modo diverso per dimostrare coesione di gruppo e voglia di stare insieme in una serata che tutti vogliono diventi storica e da ricordare.

"È un gesto inedito, quello di Zhang, non si ricordano precedenti. Ed è tremendamente simbolico, a leggerlo intorno al nome del presidente - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Steven considera l’Inter una famiglia, appunto, e come tale la tratta: invita i “parenti” alla serata di gala, dà l’opportunità anche a chi lavora dietro le quinte di godere pubblicamente dell’ultimo atto di una competizione che società e squadra vogliono con tutte le loro forze. È l’ennesima dimostrazione di una proprietà che ragiona con l’Inter e per l’Inter, un legame che non ha scadenza, alla faccia dei rumours che ciclicamente coinvolgono il club". Il riferimento non è per nulla casuale ai continui rimandi a PIF, Aramco e compagnia cantante.