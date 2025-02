Anche La Gazzetta dello Sport conferma oggi sulle sue pagine l'imminente sbarco in Italia di Petar Sucic, giovane centrocampista acquistato dall'Inter ma destinato ad indossare la maglia nerazzurra a partire da giugno. Il menù, secondo la rosea, prevede che domani mattina il croato atterri a Milano per iniziare la sua nuova avventura tra visita nella sede di Viale della Liberazione, test medici e primo vero assaggio di nerazzurro: Sucic dovrebbe infatti presentarsi sulle tribune di San Siro per assistere a Inter-Fiorentina.

Il classe 2003 è in arrivo dalla Dinamo Zagabria in cambio di 14 milioni di euro più bonus. Per il quotidiano rosa sarà lui il "probabile erede in nerazzurro" di Davide Frattesi.

