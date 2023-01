Domani a San Siro, prima della partita contro l’Empoli, verrà mostrato a centrocampo il trofeo della Supercoppa appena vinto dall’Inter in Arabia Saudita contro il Milan. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, sarà una piccola festa con la gente che arriverà numerosa anche stavolta (vicini ai 70mila di biglietti venduti). E la curva Nord ha dato appuntamento a tutti dalle 18 tra la rotonda di via Caprilli. "Nella sfida contro l’Empoli, poi, assenti ancora Brozovic e Handanovic, che continuano ad allenarsi a parte. In panchina Lukaku, ormai stabilmente in gruppo", assicura la Gazzetta dello Sport.