Arrivato al Venezia in punta di piedi e senza troppa 'importanza', Filip Stankovic si è preso il Venezia di Eusebio Di Francesco che dopo aver fermato la Juventus, punta ad allungare la striscia positiva anche a Napoli. Per farlo i lagunari "si aggrappano" all'estremo difensore prodotto di casa Inter. Arrivato in Laguna dopo un corteggiamento che ha visto il club veneto superare la concorrenza del Nantes, il figlio d'arte prodotto di Interello ha soffiato in poco tempo il posto a Jesse Joronen, al punto che l'estremo difensore finlandese "potrebbe anche lasciare il club nel mercato di gennaio - come fa sapere la Gazzetta dello Sport -, essendo inoltre in scadenza di contratto".

Dal canto suo, il portiere classe 2002, che ha conquistato il cuore dei veneziani è arrivato in arancioneroverde in prestito dall'Inter, ma trattandosi di un prestito con diritto di riscatto, il Venezia potrebbe riscattare il giocatore a 2 milioni, oppure "al verificarsi di determinate condizioni, come la permanenza in Serie A degli arancioneroverdi, mentre al club tricolore andrebbe una percentuale (del 50%) su una futura vendita".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!