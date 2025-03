Un occhio al Feyenoord e uno all'Atalanta. O meglio: Inzaghi pensa solo alla Champions, ma è inevitabile gestire le forze in una fase così delicata della stagione, tra impegni fitti e infortuni vari.

E allora - come conferma la Gazzetta dello Sport - oggi il tecnico nerazzurro, almeno inizialmente, farà tirare il fiato a qualche big. Partiranno dalla panchina Bastoni, Barella e Lautaro. Non Thuram e Calhanoglu, che invece dovrebbero essere scelti nell'undici iniziale.

Sul francese - si legge - Inzaghi ha speso diverse parole in conferenza, sottolineando come non riesca ad allenarsi in maniera sciolta. Però Marcus ha bisogno di minutaggio anche in ottica Atalanta, per non perdere condizione. Peraltro, una buona notizia per i nerazzurri si intravede all’orizzonte: la Francia con ogni probabilità non convocherà l’attaccante, che potrà dunque sfruttare la sosta per tornare al top.

Dentro dal 1' pure Calhanoglu, anche perché Asllani - alternato ad Hakan nelle prove di ieri - non è in condizioni fisiche ottimali. Con lui Frattesi e Mkhitaryan. In difesa torna Bisseck, in porta si rivede Sommer. E occhio ai diffidati: Asllani, Barella, Dumfries, Pavard e Bastoni rischiano.