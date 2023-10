Simone Inzaghi ha ritrovato anche Lautaro e Carlos Augusto, mentre dovrà attendere ancora domani per riabbracciare Alexis Sanchez. Il cileno tornerà in gruppo a 24 ore dalla sfida contro il Torino. A meno di clamorose sorprese, come riportato da La Gazzetta dello Sport, in avanti tornerà la ThuLa dal 1'. L'unico dubbio di formazione, secondo la Rosea, è a centrocampo tra i due azzurri Barella e Frattesi, con l'ex Sassuolo in vantaggio sul connazionale. Inzaghi poi si affiderà ai titolarissimi per completare l'undici di partenza.