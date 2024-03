Ai box per due partite di fila per infortunio, Marcus Thuram è pronto a fare il suo ritorno in campo lunedì prossimo, quando a San Siro si presenterà il Genoa di Alberto Gilardino. L'attaccante francese, che oggi si è allenato in gruppo, è completamente recuperato, quindi abile e arruolabile per la sfida che chiude la 27esima giornata di Serie A. Non dal 1', secondo Gazzetta.it, che ipotizza un suo inserimento graduale nel secondo tempo, con l'obiettivo di essere al 100% per la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid del 13 marzo. In mezzo ci sarà la trasferta di Bologna, un appuntamento che Simone Inzaghi sfrutterà per testare le condizioni dell'ex Gladbach.

Allargando lo sguardo agli altri acciaccati, il recupero di Francesco Acerbi e Davide Frattesi procede bene, anche sei i due non hanno partecipato alla seduta con la squadra perché lo staff nerazzurro ha scelto la via della prudenza a causa dell'incessante pioggia che sta colpendo la Lombardia da giorni. La convocazione di entrambi, però, non sembra a rischio per dopodomani, posto che comunque sarebbero partiti entrambi panchina. Altro turno in tribuna, infine, per Hakan Calhanoglu, che punta a tornare nella gara di sabato prossimo con i rossoblu di Thiago Motta.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!