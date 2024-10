Allarme rientrato per Marcus Thuram. Come conferma la Gazzetta dello Sport, l'attaccante francese ha sfruttato la domenica per controllare la caviglia destra che gli aveva provocato dolore contro il Torino.

Per fortuna, gli esami hanno escluso lesioni ai legamenti, per cui oggi Thuram risponderà regolarmente alla chiamata del c.t. Deschamps per le partite con Israele e Belgio nello stesso girone dell'Italia in Nations League.