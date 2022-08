Dopo le indiscrezioni di ieri del Sole 24 Ore riguardo al possibile teaser sull'Inter che rilasciato da Goldman Sachs, arrivano oggi novità in merito da La Gazzetta dello Sport. "In realtà, da fonti vicine all’Inter, trapela che il documento sarebbe solo un aggiornamento del corrente documento che l’advisor aveva redatto per gli investitori del bond. Da escludere, quindi, che Suning passi ora la mano", riporta la rosea.