Lo scorso anno, di fatto, Thuram e Lautaro ebbero poche chance di riposare, se non forzatamente. La Gazzetta dello Sport ricorda il minutaggio ridotto di Arnautovic e Sanchez: 1.141 minuti l'austriaco e 1.110 il cileno. Con Taremi sarà diverso.

L'iraniano ha smaltito in fretta il problema muscolare accusato dopo l'amichevole con il Las Palmas ed è prontissimo all'esordio in Serie A. Inzaghi ha già in testa l’idea di impiegare l’iraniano a partita in corso, programmando la staffetta con Lautaro appena rientrato dalle ferie. Thuram, invece, con il Chelsea ha dato ottime risposte anche sul piano fisico.

Starà al tecnico gestire questo "tridente", perché Taremi si è presentato fin da subito come un'alternativa davvero valida alla Thu-La e non un semplice comprimario. Un qualcosa che Inzaghi aveva già testato due anni fa con Dzeko, Lukaku e il solito Lautaro.