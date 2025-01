La piccola elongazione agli adduttori di Marcus Thuram verrà rivalutata oggi, ad un giorno dalla finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan. Secondo La Gazzetta dello Sport c'è una speranza minima di vedere il francese almeno in panchina: la decisione definitiva arriverà oggi, con il nuovo esame che si terrà alla vigilia. La cosa certa è che Tikus tornerà in campo Serie A per la sfida di Venezia il 12 gennaio. Questione di prudenza massima.

Per il derby di domani, dunque, Inzaghi qualche dubbio in più da sciogliere. La prima opzione nella testa del tecnico piacentino è Mehdi Taremi (che è il favorito), ma la rosea ricorda che esiste una tentazione a sorpresa, ovvero Joaquin Correa. Lo staff ha visto un Tucu in palla sia ad Appiano che in Arabia: l'argentino "al momento è solo un pensierino, chissà se crescerà mai", si legge.

