Inizio di anno col botto. Il 2025 del calcio italiano si aprirà con la Supercoppa a Riad: ieri è stato reso noto il calendario dell'evento. Inaugurazione con Inter-Atalanta giovedì 2 gennaio, poi il giorno dopo sarà la volta di Juve-Milan. La finale verrà giocata lunedì 6 gennaio. Tutte le partite, indicativamente, dovrebbero iniziare alle ore 20 italiane e saranno trasmesse da Mediaset in diretta.

Dunque - come spiega la Gazzetta dello Sport - sarà un Capodanno in Arabia quello che trascorreranno le quattro squadre impegnate nella competizione. A livello di calendario, le partite si incastrano prima del 19° turno di campionato (domenica 5 gennaio): presumibile dunque che al momento di fissare le date e gli orari se ne terrà conto. Curiosamente quella giornata prevede Atalanta-Juventus, mentre il Milan sarà impegnato a Como e l’Inter in casa contro il Bologna).

Non sono previsti supplementari: in caso di pareggio al 90’ si andrà direttamente ai calci di rigore sia in semifinale che in finale. Il montepremi complessivo è di 23 milioni di euro. Alla squadra vincitrice andranno 8 milioni, alla squadra sconfitta in finale 5, mentre alle due semifinaliste perdenti 1,5 milioni a testa. Dei 7 milioni restanti (16 alle quattro squadre), una percentuale sarà destinata anche alle altre 16 formazioni della Serie A 2024-25.