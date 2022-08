"C’è ancora un Milan nel cuore dell’Inter. C’è oggi, ci sarà domani, ci sarà pure dopodomani: così ha deliberato solennemente il presidente Zhang, chiamato a decidere in uno snodo decisivo per la stagione della sua Inter - si legge in uno stralcio del pezzo della rosea -. È stato convinto dalla risolutezza dell’allenatore e dai consigli di tutta la dirigenza: Steven ieri ha tolto Milan Skriniar dal mercato, più o meno mentre lo osservava allenarsi a San Siro". E ora il presidente nerazzurro punta alla seconda stella.