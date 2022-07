Saranno giorni importanti per l'eventuale cessione di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, a inizio settimana il ds del PSG, Luis Campos, avrà un contatto con Marotta e Ausilio. C'è da chiudere una differenza di una decina di milioni (60 la proposta francese, a meno di 70 l'Inter non scende). "La fiducia è cresciuta di nuovo dopo giorni di silenzio preoccupato - si legge - ma a causa dei tanti cambi strutturali nella società parigina nulla può essere dato per scontato: finché le firme non vengono apposte nel contratto, meglio tenere lo champagne in frigo".