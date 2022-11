Il rinnovo di Milan Skriniar sembra sempre più vicino e oggi potrebbe esserci un altro contatto tra le parti per fare un altro passo verso la firma tanto attesa. "Nell’agenda di Marotta e Ausilio c’è in programma una video-call con l’entourage del difensore slovacco, per limare ancora i dettagli riguardanti i bonus del nuovo accordo che dovrebbe legare Skrigno al club fino al 2027, con un contratto da 6 milioni netti a stagione - rivela la Gazzetta dello Sport -. Marotta prima della pausa Mondiale aveva esternato apertamente la sua serenità in merito all’intesa, ma ci sarà ancora da attendere almeno una settimana: gli agenti di Skriniar sono all’estero e il giocatore rientrerà in Italia solo dopo il 24. Solo allora potrà arrivare la firma, ma è oggi il giorno giusto per stringersi virtualmente la mano e incassare il definitivo sì del difensore". Trattativa spedita, si attende solo il lieto fine.