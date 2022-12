Skriniar come Brozovic? Forse per le tempistiche, ma nel caso del croato il discorso era solamente economico, invece con lo slovacco una trattativa vera e propria non è ancora partita. La Gazzetta riferisce come tra le parti non si sia ancora scesi nei dettagli della proposta economica da 6 milioni di euro netti bonus compresi. "Un passaggio che resta di difficile interpretazione", si legge. Dopo il secondo incontro si era diffuso grande ottimismo e infatti si era ipotizzato di arrivare a un accordo entro l'inizio del Mondiale. E invece è passato un mese e ci sono stati solo silenzi. Per questo siamo al momento decisivo, nel quale si deve chiarire una volta per tutte l'intenzione di Skriniar. "Le carte stanno per essere svelate".

