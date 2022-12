C'è la fila di club interessati a Giorgio Scalvini, duttile classe 2003 prodotto del rigoglioso vivaio dell'Atalanta, che da qualche mese è diventato titolarissimo in prima squadra. In principio, la scorsa estate, per lui si mosse l'Atletico Madrid, respinto con perdite dai dirigenti bergamaschi con una sola parola: 'incedibile'. Nel frattempo, ai Colchoneros, si sono aggiunte altre pretedenti, soprattutto provenienti dalla Premier League, ma da questi discorsi di mercato non si può certo escludere l’Inter. L’apprezzamento per il ragazzo, si legge su Gazzetta.it, è totale (leggi la nostra esclusiva), il resto dipenderà dai rinnovi in corso nel reparto difensivo (Skriniar e De Vrij) e dall’inserimento di almeno una contropartita tecnica che abbia il gradimento della Dea, nella speranza che la valutazione non salga alle stelle da qui a giugno.