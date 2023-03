L'Inter si gode l'affetto dei suoi tifosi, in attesa di scoprire quando e contro chi tornerà a giocare in Europa a San Siro. Prima e dopo la sosta i nerazzurri se la vedranno contro Juventus e Fiorentina: due appuntamenti in cui il Meazza si prepara il tutto esaurito. Contro i bianconeri è praticamente certo il sold out, mentre nella sfida con i viola il dato dipenderà esclusivamente dal settore ospiti. "Per le due prossime partite interne – il 19 marzo alle 20.45 contro la Juventus, il 1° aprile alle 18 contro la Fiorentina – i tifosi dell'Inter hanno polverizzato i 72mila tagliandi acquistabili - scrive La Gazzetta dello Sport -. Una dimostrazione di affetto e attaccamento che non può essere spiegata con il passaggio del turno contro il Porto: quest'anno i supporter nerazzurri hanno risposto sempre presente".