Si parla estesamente dell'affare Samardzic-Inter, naufragato definitivamente nelle scorse ore, tra le pagine della Gazzetta dello Sport odierna. Stando al racconto dei colleghi della rosea, nell'ultimo capitolo della telenovela, andato in scena ieri mattina, l'entourage del giocatore ha provato a bussare in casa nerazzurra, convinto di strappare una nuova intesa, ma il club di Zhang ha fatto muro per una questione di principio molto più che di denari. "Tra commissioni sparse in più e una nuova retribuzione per giocatore, ballavano alcune centinaia di migliaia di euro: niente di insuperabile a dirla tutta, ma l’ulteriore richiesta di avere una percentuale sulla futura rivendita è stata la goccia finale", si legge ne pezzo.

Ora, per i nerazzurri si apre un nuovo scenario per la mediana: senza il serbo, il posto il reparto verrà probabilmente occupato da Stefano Sensi, ritornato alla base e in palla durante il precampionato.