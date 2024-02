C'è un solo dubbio nella testa di Inzaghi, che stasera in tribuna allo stadio Olimpico causa squalifica, in vista di Roma-Inter di questa sera. Il tecnico nerazzurro è sbarcato nella Capitale senza Frattesi (da valutare il recupero per la sfida contro Salernitana), il lungodegente Cuadrado ed il febbricitante Sensi e ha per questo deciso di aggregare il baby Akisanmiro.

Secondo La Gazzetta dello Sport si va verso la conferma dell’undici che ha battuto la Juventus, con l’unico mezzo dubbio sulla destra tra Darmian (in vantaggio) e Dumfries. Più probabile che il turnover possa arrivare venerdì prossimo contro la Salernitana, a pochi giorni dell'andata degli ottavi di Champions League con l’Atletico Madrid.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!