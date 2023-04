Protagonista di una buona partita contro l'Empoli, Stefan de Vrij è al centro di una febbrile trattativa per il rinnovo. Nelle scorse settimane si era parlato di intesa praticamente raggiunta, ma ora, secondo gli aggiornamenti della Gazzetta dello Sport, la situazione è un po' diversa: non si riesce infatti a trovar e il punto d'intesa tra la domanda e l'offerta, con il giocatore che chiede un biennale e il club che non vuole andare oltre al rinnovo per una sola stagione. Questa situazione di incertezza è determinata evidentemente anche dalla classifica ancora poco chiara. Senza la certezza della qualificazione in Champions League l’Inter non può permettersi contratti dispendiosi a lungo termine.

Ecco perché tutti preferiscono prendere tempo e non arrivare ad una pericolosa rottura in questa fase, considerata anche la volontà di De Vrij di rimanere a Milano e il 'quasi obbligo' del club di non privarsi di lui per avere un punto fermo per la retroguardia del domani. Il suo agente Federico Pastorello ha avuto il mandato di esplorare soprattutto il mercato della Premier League, ma con il prevalere dell’opzione interista evidentemente le cose sono cambiate in corsa. E ora bisognerà vedere il mese di maggio a quali conclusioni porterà le parti.

