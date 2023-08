Il fatto che uno dei due gol sia arrivato su un rigore perlomeno dubbio non pare fungere da alibi, perché l'errore di Alessandro Bastoni che ha portato all'iniziale vantaggio gli albanesi dell'Egnatia è sufficiente per rimarcare le difficoltà difensive palesate dall'Inter in queste amichevoli di preparazione alla stagione. Errori banali, frutto anche di circostanze fuori dal controllo di Simone Inzaghi come a Salisburgo dove si è giocato su un campo diventato presto una piscina, che il tecnico nerazzurro conta di non vedere più quando le partite conteranno davvero, a partire da sabato contro l'ostico Monza. Ma secondo la Gazzetta dello Sport, per inseguire gli obiettivi stagionali è importante non incappare negli errori visti l'anno scorso, quando ad un'incredibile produzione offensiva spesso ha corrisposto un numero di gol decisamente misero e dove spesso il minimo sbaglio difensivo è stato pagato a caro prezzo.

Una mano, al di là del rientro di Francesco Acerbi, per il tecnico piacentino dovrebbe arrivare dal mercato: Inzaghi ha chiesto a gran voce l'acquisto dell'ex Bologna Takehiro Tomiyasu e l'Arsenal non ha fatto muro, ma ha sottolineato che intende venderlo; oltretutto, in casa Gunners c'è ansia per le condizioni di Jurrien Timber. Qualora l'infortunio patito contro il Nottingham Forest fosse di seria entità, il giapponese verrebbe bloccato da Mikel Arteta e l'Inter dovrebbe andare alla ricerca di un altro terzo, dopo che pensava di aver risolto il problema prima con Nacho e soprattutto con Cesar Azpilicueta che aveva già dato l'ok per un biennale salvo poi cambiare idea e accettare la corte dell'Atletico Madrid. E anche la pista che porta a Trevoh Chalobah non è semplice perché il Chelsea ha fuori Wesley Fofana e pure Badiashile è alla ricerca della migliore condizione dopo l'infortunio alla coscia del finale della scorsa stagione.

