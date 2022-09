Sarebbero sei i candidati per la fascia sinistra del domani dell'Inter, secondo la Gazzetta dello Sport. Che illustra l'elenco dei nomi vagliati dalla dirigenza nerazzurra per colmare il vuoto lasciato da Ivan Perisic e che Robin Gosens per il momento fatica ancora a coprire. Oltre ai nomi più recenti, ovvero quelli di Alfonso Pedraza, Ramy Bensebaini e Pasquale Mazzocchi, viene rilanciata l'idea Borna Sosa, vicino ad arrivare in Italia nelle ultime ore del mercato estivo, oltre a due new entry: uno è Fabiano Parisi, terzino dell'Empoli, monitorato in passato che però ha rinnovato il contratto con i toscani poco più di un mese fa fino al 2025 e fa gola a tanti club.