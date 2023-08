Ora o mai più. Oggi deve essere il giorno di Benjamin Pavard e lo sarà, in un senso o nell'altro. Lo conferma anche la Gazzetta dello Sport: "Oggi, entro le ore 15, lo capirà in maniera definitiva. Capirà se la voglia di raggiungere Milano e indossare la maglia dell’Inter si concretizzerà o se il sogno è rinviato a data da destinarsi. Di conseguenza, il club di Zhang saprà finalmente se accogliere il francese per le visite mediche o se sarà costretta a dirottare le proprie attenzioni su altri giocatori".

Ieri l'ultimo contatto tra Inter e Bayern, con i bavaresi che hanno chiesto altro tempo per trovare un sostituto del francese. "L’Inter, un filo innervosita, ha però fissato una dead line - si legge -. Oggi alle 15, appunto. Termine entro il quale l’affare prenderà una piega o l’altra. In casa Inter, ancora ieri sera, regnava l’ottimismo. Perché nessuno, né l’a.d. Marotta né il d.s. Ausilio, ha avuto la sensazione che i bavaresi vogliano far saltare il banco. Piuttosto, hanno colto anche privatamente quelle sfumature positive che l’a.d. del Bayern, Dreesen, ieri mattina ha espresso anche davanti ai microfoni: «Sono fiducioso, troveremo una soluzione», le sue parole".

Non a caso è partito anche a livello formale l'assalto dei bavaresi a Chalobah del Chelsea, ma occhio a Foyth del Villarreal. Il piano B per i nerazzurri? "Diverse le idee sul tavolo di viale della Liberazione, alcune anche fuori dal campionato italiano. Tanganga del Tottenham è un nome sui taccuini nerazzurri fin dall’era Conte, dunque sarebbe sbagliato escluderlo. Ma il curioso incrocio con Pavard potrebbe spingere l’Inter a dirottarsi, in caso di esisto negativo con il Bayern, proprio su Chalobah".

