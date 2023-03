Era stato allontanato dal Camerun durante il Mondiale in Qatar, André Onana. Ma adesso la Nazionale potrebbe fare un passo indietro: il suo sostituto Devis Epassy ha deluso tutti. Nelle due amichevoli contro la Namibia si è reso protagonista di tre errori evidenti. Già il ct Song aveva teso la mano al portiere nerazzurro negli scorsi giorni: "Per André la porta è sempre aperta perché è uno dei migliori portieri al mondo. Non possiamo però puntare sulle individualità al di là del collettivo. Deve sapere cosa vuole". Secondo La Gazzetta dello Sport, però, c'è prima da ricomporre i rapporti con Song e Samuel Eto'o. Diplomazia al lavoro: di certo i tifosi sarebbero molto felici di veder nuovamente affidata la porta a Onana.