Nella complessa contrattazione che oggi dovrebbe portare definitivamente Marcelo Brozovic all’Al-Nassr (manca ancora la firma dopo aver accontentato le parti in campo), è stato inserito anche il nome di Alex Cordaz, terzo portiere dell'Inter, che dovrebbe raggiungere l'amico e compagno in Arabia Saudita andando a percepire un milione di euro di stipendio, con la possibilità di entrare nello staff dei portieri della società.

In chiave nerazzurra, scrive la Gazzetta dello Sport, la sua partenza rimescola ancora di più le carte rispetto alla composizione del reparto visto che con ogni probabilità saluterà il titolare André Onana e che il futuro di Samir Handanovic rimane in bilico (potrebbe strappare un rinnovo in extremis).

