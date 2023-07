Nelle prossime ore, l'Inter attende notizie da Manchester sul fronte André Onana. Lo United, anche se sui media inglesi si sostiene che potrebbe cambiare obiettivo per la porta se il prezzo del camerunese non dovesse scendere, mantiene in privato un cauto ottimismo sul felice epilogo della trattativa. Lo stesso Erik ten Hag, manager dei Red Devils, ha tranquillizzato il suo vecchio pupillo, che ha allenato ai tempi dell'Ajax, con il quale è già stato trovato un accordo a livello di stipendio. A breve si aprirà il tavolo tra club, con la prima offerta degli inglesi che potrebbe cadere a inizio settimana. "Normale pure la distanza in partenza: di fronte a una richiesta ufficiale di 60, gli inglesi potrebbero spingersi a 50 con bonus", si legge sulla rosea.

