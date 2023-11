Com'è noto, il prestito ottenuto dall'Inter con Oaktree è in scadenza il 20 maggio 2024: entro quella data - come spiega la Gazzetta dello Sport - la Grand Tower Sarl (holding lussemburghese che controlla l’Inter) dovrà restituire al fondo americano oltre 350 milioni di euro (275 più gli interessi che hanno fatto lievitare la cifra iniziale).

In pegno c'è proprio l'Inter che, senza la restituzione di quanto dovuto, passerebbe sotto il controllo proprio di Oaktree. Come riferisce la rosea, entro Natale sarà presa la decisione finale e Zhang ha due strade davanti: cedere l'Inter oppure rifinanziare a tassi ragionevoli. E il numero uno nerazzurro propende proprio per quest'ultima soluzione.