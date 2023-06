Romelu Lukaku spinge per restare all'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante belga ha deciso di dire no all'offerta faraonica dell'Al Hilal e la sua priorità è quella di continuare a vestire la maglia nerazzurra. L'Inter incontrerà il Chelsea nei prossimi giorni (QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA) e anche in caso di fumata grigia Lukaku vuole continuare ad essere protagonista in Europa.

La trattativa tra l'Al Hilal e l'avvocato-agente di Lukaku, Sebastien Ledure, non è decollata. La volontà di Lukaku è quella di restare all'Inter ed è pronto a ribadirlo ancora, anche a Pochettino e alla dirigenza del club inglese. Toccherà ad Ausilio, atteso a Londra, discutere del nuovo prestito. "Perché ciò accada è però necessario che il Chelsea riduca le sue pretese per il prestito (8 milioni più 5 di bonus) e magari che Big Rom si abbassi ulteriormente lo stipendio rispetto agli 8,5 milioni netti che ha percepito in questa stagione", conlcude la Rosea.