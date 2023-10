Quali saranno le squadre che parteciperanno al Mondiale per club 2025? Tutto è ancora aperto, anche se l'Inter "di fatto è già in America". Lo scrive La Gazzetta dello Sport, spiegando che al momento sono in ballo due classifiche, anche perché da Zurigo non hanno ancora comunicato i criteri precisi per l'ammissione alla competizione.

Un'opzione porta ad applicare il ranking UEFA per club (2 punti per vittoria, 1 pari, 4 partecipazione, 5 per gli ottavi, 1 per quarti, semifinali e finali), un'altra al sistema FIFA (3 punti vittoria, 1 pari, 5 per la partecipazione e basta bonus): detto dell'Inter, in entrambi gli scenari al sesto posto ma che nel primo caso avrebbe 65 punti e nel secondo 70, il sistema FIFA andrebbe ad aumentare le possibilità della Juventus, in corsa con Milan e Napoli per l'altro posto a disposizione per le italiane.

Si terrà comunque conto delle ultime quattro Champions, quindi dall'annata 2020/21 a quella in corso (con il ranking che andrà aggiornato a fine stagione) e quattro posti riservati di diritto alle quattro squadre campioni, motivo per cui Chelsea, Real Madrid e Manchester City sono già sicure di partecipare. Gli altri 8 posti saranno invece assegnati in base al ranking, ma con il limite di due squadre per nazione.

