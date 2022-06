Henrikh Mkhitaryan ha detto no al rinnovo con la Roma e ha scelto l'Inter. L'avventura nerazzurra dell'armeno è ormai scritta, con il sipario che si alzerà concretamente da metà della prossima settimana , quando l'ex Arsenal sbarcherà a Milano per sostenere le visite mediche con la sua nuova squadra. "È tutto fatto, neppure José Mourinho è riuscito in extremis a cambiare un affare che aveva già preso una direzione decisa - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - . Micki è stato di parola con l’Inter . E di questo l’ha ringraziato anche Simone Inzaghi , con il quale ha già parlato al telefono". Il tecnico nerazzurro gli ha spiegato dove pensa di poterlo utilizzare, oltre a rimarcare quanto sarà importante dentro una rosa che sarà impegnata in più competizioni.

Mkhitaryan ha scelto l’Inter soprattutto per la possibilità di giocare in Champions League e non solo per la proposta d'ingaggio, che come precisa la rosea arriva a 4,5 milioni di euro lordi per un contratto biennale. Considerando anche le agevolazioni del Decreto Crescita, dunque, il centrocampista guadagnerà 3,3 milioni netti di base fissa, anche se con i bonus - abbastanza semplici da raggiungere - potrà superare i 4 milioni. "Alla Roma, con una telefonata ieri pomeriggio, ha fatto gentilmente sapere che non avrebbe accettato il rinnovo da 3,6 netti (e bonus che lo avrebbero portato a quota 4,2)", aggiunge il giornale. Era il finale che l’Inter si aspettava.

