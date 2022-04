Con Ibrahimovic ai titoli di coda, il Milan punta su Gianluca Scamacca : lo scrive stamattina la Gazzetta dello Sport . In programma per la prossima settimana ci sarebbe un incontro importante con il Sassuolo per entrare nel vivo della trattativa.

"Il giocatore ha le idee chiare: vuole restare in Italia (ha detto no al Dortmund). E l’Inter, che lo corteggia da mesi, non ha la possibilità di stringere con la società emiliana, visto che prima di acquistare deve vendere - spiega la rosea -. Ecco perché in via Aldo Rossi vogliono giocare d’anticipo e avere sia l’accordo con l’a.d. neroverde Giovanni Carnevali che l’assenso del giocatore. Del resto, l’ex romanista ha tutti i requisiti per risultare l’obiettivo numero uno nel reparto offensivo: ha l’età giusta per essere subito protagonista, senza tralasciare il fatto che nella rosa rossonera non abbondano gli italiani".

Il Sassuolo chiede almeno 40 milioni per il cartellino. I club interessati sperano di poter trattare.