Brutta distorsione al ginocchio durante gli allenamenti con la Nazionale e stop ancora da quantificare per Pasquale Mazzocchi, laterale della Salernitana esploso in questa stagione guadagnandosi le attenzioni del c.t. Mancini ma anche dell'Inter. E, proprio in ottica mercato, la Gazzetta dello Sport conferma l'interesse dei nerazzurri, specificando che comunque Mazzocchi non lascerà la Campania nel mercato invernatel. "Dia non si muoverà fino a fine campionato e lo stesso discorso vale per il laterale Mazzocchi, decisamente tra i migliori di Nicola in questo inizio stagione - si legge -. Nelle scorse settimane un sondaggio per l’azzurro lo ha effettuato l’Inter".