Ieri l'Inter ha annunciato la partnership last minute con Paramount+, gigante americano dello streaming che punta ad espandersi anche in Italia. Il nuovo sponsor sarà sulla maglia nerazzurra oggi contro il Torino e tra una settimana nella finale di Champions League grazie a una deroga UEFA.

L’accordo firmato ieri, comunque, si articolerà poi in forma diversa il prossimo anno. "Il gruppo Usa resterà sponsor, ma non quello principale: assai probabile che traslochi nella parte posteriore - precisa La Gazzetta dello Sport -. L’operazione porta una decina di milioni: i primi 4 per questo finale di stagione (non coprono il buco di Digitalbits, ma è già qualcosa), gli altri 4,5 per la partnership 2023-24 e c’è un altro milione e mezzo per realizzare contenuti comuni. In pratica, su Paramount+ si vedrà una produzione video a tema nerazzurro. Nelle ultime frenetiche trattative, si era pensato di poter piazzare già in queste ultime due gare il prossimo main sponsor che si sta decidendo in queste ore: niente da fare, anche se su questo fronte Qatar Airways è ormai in vantaggio su Turkish Airlines".

