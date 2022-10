Grande attesa oggi per le verifiche per Romelu Lukaku che morde il freno e mette nel mirino Firenze per il ritorno tra i convocati dopo quasi due mesi di assenza. "C’è ottimismo, perché il giocatore da un po’ di tempo si sente meglio e scalpita per rientrare, e durante i recenti allenamenti personalizzati non ha avvertito fastidi - spiega la Gazzetta dello Sport -. La stazza ha reso più complesso il recupero, anche perché con una massa muscolare così imponente diventa impossibile provare a forzare i tempi. Domenica mattina, mentre la squadra era già concentrata sul lunch match contro la Salernitana, Romelu si è allenato ancora una volta da solo alla Pinetina, forzando anche un po’: da qui le sensazioni positive. Lukaku spera che quella di domenica sia stata l’ultima seduta di allenamento in solitaria: ha fretta di riprendersi il tempo perduto".