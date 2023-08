Momento decisamente poco felice per Romelu Lukaku, che a 20 giorni dalla fine del calciomercato deve ancora chiarire il proprio futuro. Nelle scorse ore il Chelsea ha detto no allo scambio proposto dalla Juventus che avrebbe coinvolto Dusan Vlahovic poiché spaventato dalle alte cifre richieste dalla Vecchia Signora per il serbo, pertanto adesso è forte il rischio che Big Rom possa ritrovarsi senza squadra.

"Lukaku è tecnicamente ancora del Chelsea, con cui ha un contratto fino al 2026 per 10,8 milioni di euro a stagione - scrive Gazzetta.it -. Lui però dei Blues non ne vuole più sapere, e la squadra di Stamford Bridge non ne vuole più sapere di lui. Così tanto che non ha nemmeno un numero di maglia per la nuova stagione (il “suo” 9 resta vacante), così tanto che si allena a Cobham da solo, lontano dagli uomini con cui il tecnico Mauricio Pochettino sta provando a costruire il rilancio dopo la peggior stagione in Premier League nella storia del club. Nemmeno adesso che, perso Christopher Nkunku per i prossimi 4 mesi, il Chelsea ha bisogno di un attaccante, il tecnico argentino pensa al reintegro di Big Rom. Così come lui non pensa di chiedere un reintegro al Chelsea: è rimasto troppo scottato dai problemi del 2021-22, dalle incomprensioni con l’allora tecnico Thomas Tuchel che si sono riverberate anche sul suo inserimento in squadra. E vuole andarsene, il più lontano possibile da Stamford Bridge".

Al momento, però, non sono molte le squadre interessate all'attaccante belga, anche perché il Chelsea lo valuta almeno 50 milioni di euro e non considera l'ipotesi del prestito. Al momento l'unica opzione sono i sauditi dell'Al Hilal, che però il calciatore non sembra voler considerare. Tuttavia il mercato in Arabia Saudita chiude il 7 settembre: se non dovesse trovare una sistemazione altrove prima, Big Rom potrebbe considerarla una soluzione di ripiego. "Intanto la realtà di Lukaku è il triste ruolo di separato in casa. I tifosi dei Blues non lo sopportano e sperano se ne vada al più presto, senza contagiare la nuova squadra con la sua energia negativa, quella che secondo Pochettino va assorbita con una ciotola piena di limoni che il tecnico argentino tiene nel suo ufficio. Big Rom per ora ne è contagiato, tanto che ha ridotto praticamente a zero i post sui social. A Londra è tornato a metà luglio, per cominciare a lavorare da solo al centro di allenamento del Chelsea, con la squadra già partita per la tournée precampionato negli Usa, ma appena possibile si è trasferito a Bruxelles per allenarsi. Adesso è tornato a Cobham. E lavora lontano dalla squadra con cui è sotto contratto, aspettando quella telefonata che sblocchi un’estate diventata da incubo"