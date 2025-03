Una sosta diversa. Per una volta, anche se a causa di infortuni vari, Inzaghi non ha visto migrare metà rosa verso gli impegni delle nazionali. E allora il bicchiere per Inzaghi è mezzo pieno: da Sommer ad Acerbi, da Dumfries a Mkhitaryan e Dimarco fino alla Thu-La, la sua Inter è (quasi) tutta qui ed è la migliore premessa possibile per affacciarsi sul mese di fuoco che sta per iniziare come spiega la Gazzetta dello Sport.

Il mese di aprile, con l'aggiunta di Inter-Udinese il 30 marzo, sarà massacrante ma anche stimolante. E così il tecnico nerazzurro avrà bisogno di tutti. Un mese che potrebbe chiudersi anche con l'andata delle semifinali di Champions qualora i campioni d'Italia riuscissero a eliminare il Bayern. Intanto, il momento più difficile a livello di infermeria sembra essere alle spalle e ora l'ansia riguarda "solo" le situazioni di Lautaro e Dumfries, con gli esami fissati per lunedì ma che già oggi si rivedranno ad Appiano.

Le buone notizie sono tante. Ieri, alla ripresa degli allenamenti “veri” dopo aver ceduto il centro sportivo alla Nazionale, Dimarco ha svolto parte del lavoro in gruppo, mentre Darmian e Zalewski hanno lavorato sul campo. Secondo la rosea, il trio tornerà disponibile per la ripresa contro l’Udinese. Anche De Vrij dovrebbe farcela: l’infiammazione al ginocchio che lo aveva fermato tra Feyenoord e Atalanta andrà gestita e il tempo gioca a favore dell’olandese.