La peggiore Inter dell’era di Simone Inzaghi. Così la Gazzetta dello Sport definisce la squadra che ieri ha rimediato un netto 0-3 a Firenze nel recupero del match dello scorso 1° dicembre.

La rosea è netta: molle, svuotata, lenta di gambe e di pensiero. Vince Palladino e vince Conte, con il suo Napoli che resta a più 3 in classifica. "La speranza, per gli interisti, è che si tratti di un episodio, di una sera sbagliata, come ne possono capitare, anche se questa è stata troppo sbagliata per non farsi delle domande preoccupanti - si legge -. La Fiorentina vola al quarto posto assieme alla Lazio e si iscrive con autorevolezza alla corsa Champions. Raffaele Palladino non poteva schierare i rinforzi del mercato invernale – Fagioli, Folorunsho, Zaniolo su tutti – perché non erano in rosa nel giorno del primo spezzone del match. Sotto questo aspetto, Inzaghi era meno penalizzato: Zalewski è stato l’unico arrivo interista di gennaio, dunque non utilizzabile".

E ora, per uno scherzo del calendario, lunedì a San Siro ci sarà l’immediata rivincita. Meglio? Peggio? Secondo la Gazzetta, forse per l'Inter sarebbe stato meglio ritrovare la Fiorentina più avanti, lunedì la ferita sanguinerà ancora. E Inzaghi non avrà alternativa: vincere o scivolare indietro.