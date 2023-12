"Scappiamo ora". È stato più o meno questo, secondo La Gazzetta dello Sport, il senso del messaggio lanciato da Simone Inzaghi alla squadra riunita in cerchio ad Appiano prima della partenza per Roma, dove stasera è in programma Lazio-Inter. Una vittoria dei nerazzurri all'Olimpico permetterebbe alla capolista di allungare in vetta sulla Juventus (bloccata sull'1-1 dal Genoa) e di volare a +4. "Approfittare del primo scricchiolìo della Signora potrebbe cambiare il senso della stagione: niente di definitivo, ma strada un po’ più in discesa nella ricerca ossessiva della seconda stella", scrive oggi la rosea.

Davanti all'Inter ci sarà però la Lazio di Sarri che si traduce come l’avversario più ostico trovato in trasferta dall'Inzaghi interista, chiamato a sfatare il tabù dell'ex all'Olimpico. Vincere vorrebbe dire allungare a +4 dalla seconda, cosa che era successa un paio di stagioni a cavallo tra il 2021 e il 2022, quando alla fine della 19esima l'Inter era a 46 e il Milan 42: in quell'annata alla fine furono i rossoneri a vincere lo scudetto. Ma questa volta è diverso, assicura il quotidiano, perché "nella sua crescita verticale Inzaghi ha mostrato di sapere davvero imparare dal passato". Ed ora sembra deciso a non lasciare la vetta.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!