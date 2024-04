Rispetto al pareggio contro contro il Cagliari, nel derby di lunedì rientreranno dalla squalifica Pavard e Lautaro: il francese e l'argentino ritroveranno il posto nell'undici anti-Milan che Inzaghi, secondo La Gazzetta dello Sport, ha praticamente già scelto per provare a chiudere aritmeticamente il discorso scudetto. Il terzetto di difesa sarà completato Acerbi e Bastoni, mentre Thuram in attacco tornerà a fare coppia col Toro.

A centrocampo sono intoccabili Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, così come Dimarco sulla fascia sinistra. L'unico dubbio riguarda la corsia opposta, con Darmian nettamente favorito su Dumfries. Niente derby per Cuadrado, tornato in gruppo dopo il lungo stop e bloccato da un affaticamento.

