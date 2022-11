L'Inter piomba su Giorgio Scalvini, 19enne difensore/centrocampista dell'Atalanta. Un prospetto estremamente interessante, come dimostra anche il suo ultimo match in Nazionale contro l'Austria. Fisico non indifferente, ma anche piede delicato: un profilo che ha stregato i nerazzurri, ma non solo visto che su di lui ci sono anche Juventus e, soprattutto, Manchester City.