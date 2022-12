L'Inter insiste per Marcus Thuram . Secondo la Gazzetta dello Sport , il nome dell'attaccante francese resta ben presente nella testa dei dirigenti nerazzurri che l'hanno messo in cima alla lista delle preferenze per giugno, ma forse anche per subito. Ma c'è da superare la concorrenza, soprattutto quella del Bayern Monaco.

Incontri tra le parti già avvenuti in Qatar, proprio per bruciare le avversarie pericolose. E la carta che i nerazzurri si sono giocati è stata quella del progetto tecnico, nel quale il figlio di Lilian sarebbe certamente centrale. "L’arma di seduzione che può fare breccia nel cuore di Marcus: non a caso, le parti si sono date appuntamento per un nuovo faccia a faccia a Mondiale concluso e l’aggiornamento di inizio anno potrà produrre passi avanti nella trattativa - racconta la rosea -. Quanto avanti, specialmente in termini temporali, è ancora un’incognita: l’Inter si sente in prima fila ma al momento è difficile che l’affare possa andare in porto a gennaio. Occorrerebbe fare spazio con una cessione e reinvestire subito l’incasso per evitare sorprese a giugno. In fondo, è già successo a gennaio del 2020 per Eriksen e a gennaio del 2021 per Gosens: al 'Gladbach, viste le condizioni contrattuali di Thuram, sarebbero felici di guadagnare da una partenza anticipata".

