Partita dominata e il gol decisivo che arriva solo nei minuti finali può essere catalogato solo come una casualità. Ma è chiaro che per l'Inter - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - il timore di chiudere in pareggio e perdere altri punti in casa era evidente. Alla fine l'ha sbloccata Thuram su assist di Dimarco dopo lancio millimetrico di Asllani: 1-0 a una Roma totalmente rinunciataria.

Proprio l'erede in nerazzurro di Lukaku ha abbattuto la resistenza del muro mourinhano - spiega la rosea -. Legittimo il successo nerazzurro, come spiegato anche dall'unico tiro in porta dei romanisti arrivato al 66' con un colpo di testa di Cristante sventato da Sommer. E a condizionare la prestazione super negativa di Big Rom, più che i fischi di San Siro, è stato proprio l'atteggiamento della sua squadra. Di Thuram si diceva: "Bravo, ma non fa gol". Ecco: finora in campionato affondate Milan, Fiorentina, Torino e Roma. Non esattamente avversari banali. Lukaku non può essere rimpianto.