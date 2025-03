L'Inter vuole blindare Marcus Thuram e cancellare la clausola da 85 milioni di euro presente sul contratto che lega il francese al club nerazzurro fino al 2028. Lo riporta oggi La Gazzetta dello Sport. La cifra è alta ma non lascia tranquilla la dirigenza, al lavoro per eliminare la clausola con annesso aumento di stipendio per l'attaccante, che al momento percepisce 6 milioni a stagione. "Se ne discuterà a tempo debito, ma la volontà di partenza si vede già su entrambi i fronti: in casi come questo, significa che metà del lavoro è fatto", sottolinea la rosea.

Tikus per ora è il quarto giocatore più pagato in rosa, alle spalle di capitan Lautaro (9 milioni a stagione) e della coppia Barella-Calhanoglu (a 6,5). Per il ritocco dell'ingaggio del figlio d'arte, però, l'Inter può affidarsi anche al Decreto Crescita, legge che nel caso del francese può essere sfruttata proprio come successo per il recente rinnovo di Dumfries: un milione al netto in più porterebbe Thuram a guadagnare 7 milioni l'anno diventando il secondo interista più pagato. Allo stesso tempo, Marcus avrebbe un costo di 'soli' 9,1 milioni con il Decreto Crescita: per fare un esempio, i contratti di Barella e Calhanoglu senza sconto fiscale pesano 12.

