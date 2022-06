Terminato il prestito al Brest, Lucien Agoume è pronto a far ritorno all'Inter. Anche se probabilmente solo di passaggio. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, è complicata l'opzione che vedrebbe il francese confermato nella squadra di Inzaghi come vice-Brozovic (in quel ruolo si sta chiudendo con l'Empoli per Asllani ): la soluzione low cost non è da escludere del tutto, ma appare complicata.

Più probabile, invece, che il classe 2002 possa essere girato nuovamente in prestito. "Lo stesso Brest sarebbe ben felice di riprendersi Agoume. E altre richieste di prestito, anche in Serie A, non mancheranno", ipotizza la rosea, che vede la cessione come terza strada percorribile: qualche club tedesco e francese ha già fatto un sondaggio, ma l'Inter preferirebbe mantenere il controllo del cartellino. Tradotto, "i nerazzurri potrebbero sedersi attorno a un tavolo per non meno di 10-12 milioni".

Acquista QUI i prodotti originali Inter