L'Inter anche oggi sarà senza Lautaro, leader, capitano e bomber dei nerazzurri. Thuram, quindi, sarà senza 'gemello', considerando che tutti gli 8 gol del francese sono arrivati con il Toro in campo. Secondo la Gazzetta dello Sport, insomma, la prima della classe sarà chiamata a un ulteriore salto di qualità al cospetto di un Genoa tosto.

Mancherà anche Dimarco, non un'assenza banale. Chiavi in mano a Calhanoglu: lui, con Thuram, sarà l'osservato speciale in un match che potrebbe consegnare a Inzaghi il titolo platonico (ma nemmeno tanto) di campione d'inverno con un turno d'anticipo, senza dover attendere il risultato della Juventus domani con la Roma. Il turco ha detto ancora no all'Arabia Saudita, mentre Marotta stringe per Buchanan e rimanda Taremi alla prossima estate: fiducia in Arnautovic e Sanchez.

