L'ottima notizia per Inzaghi è il recupero di Frattesi. Dopo il problema muscolare accusato nel riscaldamento pre Juve, il centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri e, ragionevolmente, per domani sarà tra i convocati. Difficilmente partirà dall'inizio, ma in ottica rotazioni il suo è un ritorno importante.

Per il resto, contro la Salernitana, secondo la Gazzetta dello Sport, si vedranno diversi cambi di formazione. Oltre a De Vrij che prenderà il posto dell'infortunato Acerbi, possibile spazio anche per Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto e Klaassen, con Pavard, Darmian, Dimarco e Mkhitaryan a tirare il fiato. Cambio anche in attacco: partirà in panchina almeno uno tra Lautaro e Thuram.

