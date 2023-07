Rinnovo di contratto in arrivo per Simone Inzaghi, pronto a legarsi all'Inter fino al 2025 diventando così uno dei tecnici più longevi nella storia della Beneamata. Il piacentino ha già superato José Mourinho e Antonio Conte, ma sogna ora di agganciare un giorno Roberto Mancini. Come ricorda La Gazzetta dello Sport nel suo parallelo, però, "le 303 panchine di Mancini (cifra raggiunta sommando i due distinti periodi alla guida dell’Inter, 2004-2008 e 2014-2016) sono ancora distanti rispetto alle 109 collezionate da Inzaghi. Che però ha agganciato Cuper e si è lasciato alle spalle un mostro sacro come Mourinho (108) e il vincitore dell’ultimo scudetto, Antonio Conte (fermatosi a 102). Il prossimo obiettivo, per Inzaghi, è proprio l’attuale c.t. azzurro. Anche in termini di trofei".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!