Partita la missione della gestione delle energie, considerando le fatiche recenti e quelle in arrivo. E allora Inzaghi, che non dà nulla per scontato, ha deciso di presentare un'altra Inter oggi a Lecce. Cambia perfino il portiere: dentro Audero, Sommer resta a Milano per influenza.

La Gazzetta dello Sport conferma anche le non perfette condizioni di Calhanoglu, che comunque ieri è stato provato titolare nella rifinitura: dentro Asllani con Frattesi e Mkhitaryan. Spazio anche per Bisseck, Carlos Augusto, Dumfries e Sanchez: il cileno è in vantaggio su Arnautovic per affiancare Lautaro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!