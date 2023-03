Nella sua presentazione della sfida del Do Dragao, la Gazzetta dello Sport evidenzia quattro punti cardine con cui Simone Inzaghi proverà a battere l'ex compagno di squadra, Sergio Conceiçao. Si parte col possesso palla, un sistema per eludere il pressing dei lusitani, che fanno densità a metà campo e vanno bene sul portatore di palla. Dovranno essere bravi Acerbi, Calhanoglu e Onana nella prima uscita. Secondo punto fondamentale: le verticalizzazioni palla, da alternare proprio al possesso per cercare la giocata sugli attaccanti. Qui erranno chiamati in causa Dzeko e Lautaro per la capacità di agire tra le linee.